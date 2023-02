Liider Tänak võidule ei mõtle: meil peaks rohkem kiirust olema, kuid seda praegu kusagilt välja ei pigista

Kui Tänak ralli eel meediaga rääkis, lausus ta, et võimaliku võidu osas tasub temalt hakata maad kuulama alles reedel, kui esimesed katsed selja taga. Nüüd ongi see aeg käes ning saarlane hoiab esikohta. Kas see tähendabki, et Ford Pumas peitub võidupotentsiaal?

«Mul pole tegelikult seda tunnet, ega tunne ennast väga kiirelt,» vastas Tänak mõneti üllatuslikult. «Meil peaks rohkem kiirust olema, kuid raske on seda kusagilt välja pigistada. Hetkel on see kõik, mida me suudame ja juurde pole väga kusagilt panna. Asi pole mootoris, vaid ma peaksin ennast lihtsalt masinas mugavamalt tundma. Ent selleks on lihtsalt veel liiga vara.»