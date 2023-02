Võidu nimel võitlev Tänak: siia tulles ei eeldanud keegi sellist tulemust

«See pole võimatu, küsimus on lihtsalt, kui väga seda tahta. See on meie esimene ralli kruusaseades autoga. Tulimegi siia, et saada teada, kus asume ja mis tunne täpselt on. Siit edasi on kõik tiimi kätes, et muuta mu olemine autos veelgi mugavamaks,» vastas 2019. aasta maailmameister.