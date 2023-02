Tänak rehvipurunemisest: kahju, kui mingi väline tegur otsustavaks saab

Tänaku katselõpu kommentaar: «Kahju sellest, mis juhtus. Mul olid just nendeks kaheks katseks suured plaanid, kuid see rehv läks ja nüüd olid mul alles ainult slikid...»

Õhtuses meediaalas laiendas saarlane veidi oma mõttekäiku. «Kokkuvõttes väga väljakutsuv päev. Väljakutsuv ka rehvide jaoks, nagu näha saime. Tuline kahju, et mingi väline tegur otsustavaks sai, aga on nagu on. Kõik meie plaanid olid tehtud viimaste katsete jaoks: hoiame rehve ja seejärel võidame seal aega, kuid kokkuvõttes andsime hoopis ära. Viimasel katsel tuli meil alla panna ka üks rehv, kus naaste lihtsalt enam pole. Aga mis sa teed,» lausus Tänak All Live'ile ning lisas, et piiri peal ta siiski veel ei kihuta.