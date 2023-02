Ralliportaal: kujutage ette, milleks Tänak on võimeline, kui Puma talle rohkem meele järgi on

«Suuresti vastu ootusi läks Ott Tänakul vaid kaks rallit, et tõsta M-Sport Ford taas võitjate ringi, tuues alles teise võidu Puma Rally1-le, et tõusta esimest korda pärast 2019. aasta MM-tiitlit WRC-sarja üldliidriks,» alustati Tänakuga seotud teksti.

«Aga ralli pole ainuke positiivne asi sellest nädalast. Tänak ei olnud kordagi täiesti rahul autoga, kuid ometi suutis võita. Kujutage ette, milleks ta suuteline on, kui Puma rohkem talle meele järgi on?

Mõlemad pooled tahtsid meeleheitlikult, et see taaskohtumine töötaks. Kui selles osas oli kahtlusi, siis need on kiirelt haihtumas,» jätkati seal.