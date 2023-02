Verstappen ründas FIA krõbedat hinnakirja: see on absurdne!

Motorsport-Total.com kirjutab, et 15 135 eurot on sõitjate superlitsentsi baastasu, kuid iga punkti eest, mis piloot mullu võitis, tuleb tasuda veel 1960 eurot.

«Ma ei arva, et see on õige, et meie nii palju peame maksma. Üheski teises spordialas niimoodi ei ole. Ja see summa aina kasvab, sest etappe tuleb juurde,» avaldas Verstappen, kes peab FIA hinnakirja absurdseks. Tema superlitsents algaval hooajal maksab 702 000 eurot.