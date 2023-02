OTSEÜLEKANNE ⟩ DATEL Tallinn Openi piljarditurniir saab Kalevi spordihallis oma avalöögi

Enne võistlusi:

«Arvestades, et mõlema turniiri stardiprotokollis on maailma absoluutsed tipud, võin öelda, et tegemist on esimese n-ö päris piljardivõistlusega, mis kunagi Eestis aset on leidnud,» ütles Eesti piljardiliidu president Kristjan Kuusik võistluste eel. Kahel turniiril kokku astub võistlustulle üle 200 piljardimängija 35 riigist.