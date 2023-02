OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Grabe suudab kõrgetasemelisel DATEL Tallinn Openi piljarditurniiril jõuda poolfinaali?

DATEL Tallinn Open 2023 piljarditurniir toimub juba viiendat korda. Sel aastal on konkurents väga tihe, sest Datel Tallinn Openile järgneb kohe piljardi Euroopa karika etapp. «Sportlased saavad mängida kahel kõrgetasemelisel turniiril ilma võistlupaika vahetamata, mistõttu osaleb ka Tallinn Openil tavapärasest rohkem mängijaid, kelle hulgas on ka maailma absoluutne paremik,» ütles Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik.

Enne võistlusi:

«Arvestades, et mõlema turniiri stardiprotokollis on maailma absoluutsed tipud, võin öelda, et tegemist on esimese n-ö päris piljardivõistlusega, mis kunagi Eestis aset on leidnud,» ütles Eesti piljardiliidu president Kristjan Kuusik võistluste eel. Kahel turniiril kokku astub võistlustulle üle 200 piljardimängija 35 riigist.