Tänaku esitust hinnati kõige kõrgemalt: ta on taas tippvormis ning hirmuäratav jõud

Olles kuulanud Tänaku võistluseelseid kommentaare ja jälginud tema kehakeelt, kui ta meeskonnaga suhtles, võinuks arvata, et nad on omadega sügavas kriisis ning peaeesmärgiks on lihtsalt kahjude limiteerimine.

Ent näib, et see on lihtsalt Tänaku viis asju ajada – ta on nii keskendunud sellele, mida läheb vaja, et surub ka teisi nii kõvasti. Ja kui ralli üks hetk algab, pole enam niisama naljadeks või tiluliluks lihtsalt enam kohta.