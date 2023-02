Kapist välja tulnud jalgpalluri eksabikaasa: olen ta üle väga uhke

«Olen väga uhke tema üle, et ta leidis endast selle jõu ja avalikuks minna. Ta on esimene aktiivne jalgpallur, kes selle välja ütles, varem on seda teinud ainult karjääri lõpetanud mehed. Kõik ülejäänud eelistavad seda aga saladuses hoida, kuna pelgavad, mida inimesed ütlevad,» sõnas Ottomanská väljaandele Marca.

«Mina eelistan sel teemal mitte sõna võtta, ainult meie pojal tuleb sellega kasvades hakkama saada. See on puhtalt Jakubi lugu ja tema ülestunnistus. Kui Jakub oma kavatsusest mulle aga rääkis, vabastas ta justkui ka mind. Kõige tähtsam on, et temaga on kõik hästi ja ta oleks õnnelik. Olen kindel, et ta tunneb suurt kergendust ja miski ei söö teda enam sisemiselt,» lausus 2021. aastal Janktost lahutanud Ottomanská.

Naise sõnul pelgas Jankto pikalt, et kapist välja tulles ei aktsepteeri inimesed enam teda sellisena nagu ta on. «See põhjustas talle suurt stressi. Mina leian aga, et inimesed armastavad teda jätkuvalt sama palju edasi. Sinul tuleb lihtsalt käituda teistega hästi. Praeguseni eksisteerib väga palju inimesi, kes sulle vihasõnumeid saadavad ja sind ähvardavad. On kohutav, et midagi sellist veel tänapäeval juhtub. Võõrad inimesed lihtsalt tungivad teiste eludesse,» lausus tšehhitar, kes saab mehega jätkuvalt hästi läbi.

