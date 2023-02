Latvala nõustus Tänakuga

Seda mõistagi ka tehti ning oma vastustes viskus rehvitootja enda toodangu kaitsele, süüdistades hoopis rallimehi, et nood mängivad liigselt rehvirõhkudega .

Ralli-järgselt Tänak rehviteemal liigselt sõna ei võtnud, vaid keskendus positiivsele ehk võidule. Küll andis tema oma laupäevastes kommentaarides mõista, et päris normaalseteks selliseid ootamatuid rehvipurunemise pidada ei saa. «Meil lihtsalt vedas, et see juhtus sirgel, mitte kiires kurvis. Siis olnuks asi sootuks halvem,» sõnas ta.