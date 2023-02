FIA reeglitele vilistav Hamilton: mind ei peata miski

Enne F1 uut hooaega pakkus FIA palju kõneainet, kuna nende reeglites leiab punkti, mis tekitab mitmele sõitjale meelehärmi. Enam ei tohi sõitjad näidata enda poliitilist meelsust. Näiteks ei tohi enam kanda särke, millel on sõnum, kus võideldakse rassismi vastu või toetatakse erinevaid vähemusi. Samas on FIAl õigus teha erisusi, ent nemad peavad selle enne kinnitama.

Seitsmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton tõdes BBCle antud intervjuus, et tema käitumist antud reegel ei takista. Ta kavatseb jätkata probleemsetele teemadele viitamisega.

«Miski ei takista mind rääkida nendest teemadest, mis on minu jaoks oluline. Võtan vastutuse, et rääkida avatult tähtsatest probleemidest ning inimeste teadlikust tõsta. Seda eelkõige olukorras, kus me reisime erinevatesse võistluspaikadesse. Nõnda pole miski muutunud,» lausus Hamilton.