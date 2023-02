Isiklikku rekordit parandanud Levandi teenis palga välja

Enne võistlusi seadis Levandi endale eesmärgiks teenida 225 punkti, sest just see summa tagab uisuliidu statuudi järgi EOK C-kategooria toetuse. «Koondise projektis on selline number kirjas ja sellise eesmärgi ta endale pani. Väga tubli poiss on, et selle täitis. Sportlane peab endale kuskilt raha leidma. Taevast see alla ei kuku, vaid raha teenitakse tulemustega,» sõnas sportlase treener ja ema Anna Levandi.