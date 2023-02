Naftariik on valmis ulmelise summa eest Manchester Unitedit soetama

BBC andmetel laekus Manchester Unitedi ostuks kaks pakkumist. Enam ei ole võimalik ka enda soovist teavitada, kuna Unitedi praegused omanikud seadsid tähtaja, mis sai ümber just eile.

Tippklubi on valmis soetama Inglismaa üheks rikkamaks inimeseks peetav Jim Racliffe, kellele kuulub ka keemiafirma Ineos. Ta on väga suur spordisõber ja Unitedi pikaaegne toetaja. Temale kuulub näiteks jalgrattaspordi tippklubi Ineos Grenadiers, Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigasse kuuluv Nice, Šveitsi jalgpallimeeskond FC Lausanne-Sport ja kolmandik Mercedese F1 meeskonnast.

Teine pakkuja, kes on nõus välja käima ca 9 miljardit eurot. Selleks on Katari suurima panga QIB juht Jassim Hamad Al Thani. Seejuures kinnitas Katari pankur, et nemad ei vaja suurostuks isegi laenu.