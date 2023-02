Karjääri jooksul miljoneid teeninud maailmameister sipleb võlgades

Karjääri jooksul hokiliigas NHL mänginud Sykora on viimastel aastatel tegelenud juveeli- ja kullaäriga. Ta on enda tegemistesse kaasanud palju sõpru, kes nüüd kohtu kaudu enda raha tagasi nõuavad, kuna tegemist oli laenudega. Kokku on Sykora võlgu enam kui 8,4 miljonit eurot.