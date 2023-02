Isikliku rekordi jooksnud Võro kergejõustikku tabanud skandaalist: see võttis emotsionaalselt läbi

Võro võitis Eesti meistritiitli ajaga 7,32, mis on kaks sajandikku parem tema eelmisest tippmargist. Finišijoont ületades oli Võro esialgu siiski pettunud, sest soovinuks veelgi paremat aega. Pole saladus, et tema sihiks on sel hooajal olnud Ksenija Balta käes olev Eesti siserekord 7,29.