Prantsusmaa rallitalent esitas M-Spordile järgmiseks hooajaks nõudmise

Kui Dirtfish talt ralli käigus küsis, kui keeruline on talvistes oludes enesekindlust leida, vastas ta järgnevalt: «See on lihtsalt sõitmine. Sellisel rallil, ausalt öeldes on vaja… järgmiseks aastaks küsin endale kindlalt rallieelset võistlust.»

«See aitab proovida väga, väga palju asju, sest praegu mul pole enesekindlust, et paljusid asju autol muuta. Ma olen kindel, et see, mis mul on, on Otist päris erinev. Ma arvan, et väiksem ralli aitaks asju proovida,» lisas ta.