OTSEÜLEKANNE ⟩ Keerulises seisus Võru Barrus annab lätlaste vastu endast parima

Enne mängu:

Selle paari omavahelised põhiturniiri mängud on olnud tasavägised. Võrul on kirjas kaks 3:2 võitu ja üks 3:0 võidu, Daugavpils on saanud ühe 3:1 võidu.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp peab taas hakkama saama mitme põhimeheta. Samas on ka Daugavpilsil ilmselt puudujaid. «Daugavpils on hästi mänginud ja oma positsiooni kindlasti välja teeninud. Nende põhielement on olnud rünnak, kui neil hea päev, siis on raske neid pidurdada. Peame nad võrgust eemale saama ja siis nende nurkadega kõrgemate pallide puhul hakkama saama,» kirjeldas Lüütsepp vastast.