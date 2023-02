Endine Ungari koondislane leiti oma kodust surnuna

47-aastane Lendvai alustas pärast mängijakarjääri lõpetamist tööd oma äia ehitusfirmas. Sportal.blikk.hu kirjutab, et esmaspäeval ei ilmunud Lendvai tööle ega vastanud kõnedele. Hiljem leiti ta oma kodust surnuna.

Politsei algatas uurimise. Ühe võimaliku põhjusena on välja toodud, et ta sooritas enesetapu.

«Ma olen Miklóse surmast šokeeritud. Tundsin teda lapsest saadik, mängisime noorena koos jalgpalli ja olime siis koos olümpiakoondises. Me polnud viimasel ajal palju suhelnud, sest ta lõpetas jalgpallurikarjääri. Mul on kahju, et ta meie seast nii vara lahkus,» sõnas Lendvai endine koondisekaaslane Miklós Herczeg.