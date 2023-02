Hyundaiga üha rohkem sinasõbraks saav Lappi: tahan väga karjääri teist võitu saada

«Mehhikos tuleb täiesti teine ralli. Meil on kiiretel teedel hästi toimiv auto, ent see ralli peaks oluliselt aeglasem olema. Samuti sõidetakse merepinnast kõrgel ja keegi ei tea, kuidas auto reageerib. Võib-olla tekib probleeme hübriidiga, mis üle hakkab kuumenema. Need on kõikide meeskondade küsimused ja kahtlemata näeme Mehhikos väljakutsuvat rallit,» lisas Lappi.