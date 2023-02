Eesti suusailmast kõrbesse MMile

Kestvusratsutamine seab lisaks füüsilisele vormile kõrged nõudmised ka horsemanshipile. Ratsanik peab oskama hobust lugeda ning tunnetama sadulas rütmi, sest väiksemgi erinevus rütmis võib tähendada, et hobusel võib olla ebamugav või valus. Ratsanik peab oskama hoida hobust aeroobses töös, sest vaid siis on hobune suuteline niivõrd pikka distantsi läbima. Ehkki esmapilgul võib tunduda, et kestvusratsutamises ei ole oluline, et ratsanik vahetaks traavis kergendamise jalga või mis jalast hobune galoppi jookseb, siis sportlased lükkavad selle arvamuse ümber ning kinnitavad, et jälgivad ka seda, et koormus mõlemale hobuse kehapoolele oleks võrdne.

Hobuse jahutamine on meeskonnatöö Foto: Kylli Tedre

On ülioluline, et nii ratsanik kui groomid oskaksid hobuse kehakeelt lugeda ning oskaksid märgata väiksemaidki kõrvalekaldeid normist. Suur terviserike või probleem näitab ennast alguses väikeste märkidena ning kui need märgid õigel ajal maha magada või neid eirata, võib hobuse tervis ohtu sattuda.