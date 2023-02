Rovanperä rääkis avameelselt Toyota nõrkusest

«Juba mitu aastat on selge, et Hyundai on mingil põhjusel kiiruskatsete teistkordsetel läbimistel parem. See juhtus ka Rootsis. Suutsime hommikuringil näidata kiireimaid aegu, aga mitte pärastlõunal. Peame tulevikuks midagi välja mõtlema,» ütles ta Rallit.fi-le.

«Kindlasti on autode disainid erinevad. Kuid mul pole põhjust selle tõttu endast välja minna. Vahepeal on asjad niimoodi. Isegi kui sõidad hästi, ei pruugi ajad seda näidata,» lisas Rovanperä.

«Mehhiko on teistsugune võistlus. Õnneks ei pea me esimesena startima. See tähendab, et reede tuleb veidikene lihtsam, kuid ikkagi raske, sest teed on jätkuvalt veel puhastada,» ütles Rovanperä.