Lappi selgitas, miks järgmine MM-etapp täiesti ettearvamatu on

Viimati peeti Mehhikos MM-etapp 2020. aastal, mis mäletatavasti jäi koroonapandeemia tõttu pooleli. Nüüd on WRC-sari tagasi Leonis, kus sõidetavad kiiruskatsed asuvad enam kui 2500 meetri kõrgusel merepinnast. See on esimene kord, kui mullu ilmavalgust näinud Rally1-autod autod sellise kõrguse ja kuuma ilma kombinatsioonis proovile pannakse.