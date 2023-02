EOK sõlmis 400 000 eurot väärt lepingu

Pafi tegevjuhi Christer Fahlstedti sõnul toetatakse hea meelega Eesti sporti. «Olümpiakomitee on meie jaoks perfektne partner. Pafi ja Eesti Olümpiakomitee koostöö algas 20 aastat tagasi. Olen kindel, et see jätkub samamoodi ka järgmise 20 aasta jooksul, kui näeme, kuidas Eesti sportlased olümpiamängudel Team Estonia ridades edukalt osalevad,» ütles Fahlstedt EOK pressiteate vahendusel.

EOK asepresident Hanno Pevkur märkis, et koostöö on olnud viljakas. «Mul on hea meel, et Paf on jäänud EOK lojaalseks partneriks, kelle ideaalid ja väärtused on meiega sarnased. Üheskoos oleme teinud suuri asju ning teeme neid edaspidigi,» rääkis Pevkur.