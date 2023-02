OTSEBLOGI ⟩ Eesti kohtub pidupäeval MM-valiksarja viimases kodumängus tugeva Sloveeniaga

Meie koondisest on puudu väga mitmed põhimehed. Räsitud on tsentrite osakond: Maik-Kalev Kotsar mängib Vitoria Baskoniaga Euroliigat, klubi juurde jäi ka Hispaania esiliigas Gipuzkoas mängiv Rauno Nurger ning keset kooliaastat ei tule USA ülikoolist ära Henri Veesaar.

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala möönis, et vigastuste tõttu on saanud enim haavata pikkade osakond ning Eesti koondise keskmine vanus (23,4 aastat) on läinud veelgi väiksemaks. «Võtame väljakutse vastu ning see pakub mõnele mängijale taas võimaluse ennast näidata.