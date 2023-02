OTSEBLOGI ⟩ Millise hüppega alustab Kristjan Ilves enda võistlusi MMil?

Sel hooajal on peetud MK-sarjas üheksa normaalmäe võistlust ning kõige edukamad on neis olnud punktitabeli kaks esimest meest. Kolm võitu on kirjas nii üldliidril Johannes Lamparteril kui ka Jens Luraas Oftebrol. Korra on võidurõõmu saanud tunda nii Jarl-Magnus Riiber, Vinzenz Geiger kui ka Julian Schmid.