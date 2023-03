OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank ja Pärnu VK selgitavad Balti liiga esimese finalisti

«Olen taastunud ja hääl on samuti tagasi. Püüan end ka nädalavahetusel emotsionaalsena hoida, sest see aitab meeskonnale kaasa. Kuigi kui ise nii tugevalt mängus sees oled, on pärast tunne nagu oleks elust aasta läinud,» sõnab peatreener. «Ja nii tõesti on, et me pole senistes mängudes Tartuga saanud eri põhjustel täie jõuga mängida. Nüüd on endalgi huvitav näha, kuidas me täiskoosseisus neile vastu saame. Loodan, et see tekitab põnevust ka vaatajatele. Selge see, et Pulk annab palju juurde just vaimse poole pealt, nii Kaur Erik Kais kui ka Tony Tammiksaar said viimases kohtumises tema olemasolust kindlasti lisakindlust.»