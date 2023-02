OTSEBLOGI ⟩ Eesti kaotas MM-valikmängu avapoolaja Rootsile napilt

Vabariigi aastapäeval alistas Eesti koondis Tallinnas 79:78 Sloveenia, mis tähistas MM-valiksarjas kolmandat võitu. Kuigi MM-finaalturniirile pole Eestil enam võimalik pääseda, siis on iga võit ametlikus mängus oluline, sest nii teenitakse punkte FIBA edetabeli jaoks.

Rootsil on sarnaselt Eestile MMi rong läinud, kuid erinevalt meist kaotasid nemad reedel võõrsil 66:73 Saksamaale. Eestil on võidu korral võimalik pääseda vahegrupi punase laterna rollist, kuid selleks tuleb loota ka sellel, et Sloveenia alistaks Iisraeli.