Venemaa olümpiavõitja: mina küll ühtegi allkirja ei anna, mis kinnitaks, et olen riigi vastu

«Olen kuulnud, et tehakse palju tööd, et me saaks neutraalse staatuse ning võistelda. Juttude kohaselt tuleks meil allkirjastada mingi paber. Selle kohta ütlen nii palju, et me ei kavatse ühtegi paberit allkirjastada, mis ütleks, et oleme oma riigi vastu. Oleme väsinud meie õiguste riivamisest ning väärikuse alandamisest,» vahendab portaal Inside the Games venelanna sõnu.

«Tundub, et kui sa oled venelane, siis oled kohe rumal ja harimatu. Sa ei tea, kuidas midagi teha ega oska käituda. Meil on suur hing ja elame suure armastusega. Me jumaldame oma spordiala ning armastame ja oleme oma riigile pühendunud. Mida rohkemat me vajame? Kui tahate meid poliitikasse tirida, siis parem on seda mitte teha. Tahame lihtsalt võistelda, see on kõik,» lausus Stupak, kes on Venemaa relvajõudude liige.