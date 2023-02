FISi president oleks venelased juba ammu tagasi võtnud: sport on inimõigus

Venemaa ja Valgevene sportlased eemaldati rahvusvaheliselt areenilt aasta tagasi pärast Ukraina sõja algust. Eliasch on veendunud, et peagi võetakse agressorriikide atleedid tagasi spordiellu. «Küsimus ei ole, kas Venemaa sportlased naasevad võistlustele. Küsimus on, millal nad naasevad,» lausus Eliasch Ylele.

«Oleme keerulises olukorras. Sportlased ei saa valida, millises riigis on nad sündinud. Peame eristama riigi sportlastest. Kui vaadata spordi laiemat pilti, siis see peaks olema apoliitiline ja neutraalne. Sport on inimõigus,» jätkas ta.

Balti- ja Põhjamaad ning mõned teisedki Euroopa riigid on Venemaa sportlaste naasmise hukka mõistnud. Eliasch teatas, et mõistab ka nende riikide positsiooni. «Kasvasin üles Rootsis ning veetsin ajateenistuse Rootsi armees külma sõja ajal. Mõistan Põhja- ja Baltimaade ning mõne Euroopa riigi sügavaid tundeid sel teemal,» ütles ta. «Kui me kokkuleppele ei jõua, on oht, et sport muutub poliitiliseks ning see oleks päris tragöödia.»