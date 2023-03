Riiber kuulis sakslaste sõjaplaanist: selle üle tuleb lihtsalt naerda

Seni pole see neil õnnestunud, sest Riiberil on Planicast kolm kuldmedalit. 25-aastane norralane jäi alistamatuks normaalmäe võistlusel, segateates ning teatevõistlusel.

Pärast kolmanda kuldmedali võitmist pöördus Dagbladeti ajakirjanik Riiberi poole ning teatas, et kuulis sakslaste sõjaplaanist. Nimelt on koondise suur eesmärk välja mõelda, kuidas alistada Riiber.

«Täpselt samamoodi olen mina kõikidel nendel aastatel mõelnud, kuidas alistada Eric Frenzel. See on tavaline, et sportlased uurivad, mida teeb antud hetke parim mees. Seda on lõbus kuulda,» ütles Riiber.