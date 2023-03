OTSEBLOGI ⟩ Istanbuli sise-EMi 2. päev: Võro jahib Eesti rekordit ja poolfinaalipiletit

«Mõistan tema muret. Aga olen peas kõvasti tööd teinud, et mitte pinget alla lasta. Et tulemus on käes, pääsesin siia – see on alles algus. Üritan hoida meelsust, et nüüd on see õige tähtsam töö alles ees,» kinnitas ta. «Kõige tähtsam on, et peas oleks kõik valmis ja keha korras.»