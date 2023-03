Arst: kuni 70 protsenti Norra suusakoondisest on astmaatikud

Norra rahvuskoondise arst Ferangen teatas, et täpset numbrit ta öelda ei saa, kuid astmaatikute arv on jäänud aastate lõikes samaks. Ta lisas, et selles numbris pole midagi ebatavalist, sest vastupidavusalade sportlastel esinebki astmat ja hingamisprobleeme sagedamalt.

Hiljuti avaldatud uuringust selgub, et kui terved sportlased tarvitavad astmaravimeid, võib nende sooritus 60 – 90 minutit vältaval võistlusel paraneda kaks kuni kolm protsenti. Taolise uuringu viis läbi Ulmi Ülikooli kliinikumi arst Jürgen Steinacker ning seda rahastas maailma antidopinguagentuur (WADA).

«Võistlusspordis on see vahe hiiglaslik. See võib olla erinevus võidu ja kaotuse vahel,» ütles Steinacker Sportschaule.