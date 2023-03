Soome ralliäss utsitab Hyundaid taset tõstma

Suninen tunneb, et temal ja Hyundail on potentsiaali paremaks, kui nad suutsid Rootsis näidata. «Mul oli kahepäevane test ja me polnud valmis kõikideks tingimusteks, millega silmitsi seisime. Ma arvan, et asi pole suurtes asjades, me lihtsalt peame olema valmis kõikideks tingimusteks ja asjadeks, millega rallidel silmitsi seisame,» ütles soomlane DirtFishile.

Ta nõustus, et uue Fabia hoog on muljetavaldav, kuid Suninen usub, et Hyundai suudab Tšehhi autotootjale kandadele astuda. «Ma ei näe põhjust, miks me ei suudaks sama tempot näidata. Tegemist on väga väikeste detailidega, mida me peame silmas pidama ja ka sõitja peab oma ära tegema. Peame tõesti tippu jõudma ja praegust taset veidi tõstma,» lisas soomlane.