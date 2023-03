Erki Nool: tõeline mitmevõistluse triller, kust Risto tõmbas välja parima kaardi

Kui paljudel sise-EMidel jäänuks sellise tulemuseda medalita, siis Istanbulis rullus lahti just Lillemetsa jaoks vajaminev süžee: oli mitmeid vigastusi ja katkestamisi, mis just nui neljaks lõpuni pingutanud saarlase mesimagusa palgapäevani aitasid.

«Loomulikult oli põnevust, see oli tõeline mitmevõistluse triller, kus paljud favoriidid vigastasid jalga, mõni mees ebaõnnestus teivashüppes – nagu mitmevõistluses käib. Aga et kõige parema kaardi tõmbas välja Risto, see on suurepärane,» rõõmustas pronksimehe värske treener Erki Nool intervjuus ERR-ile.