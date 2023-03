OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Võru Barrusel õnnestub kodusaalis Selver/TalTechi üllatada?

Enne mängu:

Kolme võiduni peetava seeria avamängu võitis Selver/TalTech 3:0 (26:24, 25:13, 25:16).

Võitjameeskonna edukaim oli rünnakul 12 punktiga (+6) Oliver Orav, 11 punkti (+9) lisas Marx Aru ja kaheksa (+8) Andri Aganits. Selveri vastuvõtt oli 55 ja rünnak 36 protsenti, blokiga teeniti 11 punkti (5 blokki pani Aganits ja 4 Aru) ning servil löödi 13 ässa ja eksiti vaid kaheksal pallingul.

Barruse parim oli 13 punktiga (+2) Matthew Slivinski, 12 silma (+3) lisas John Hatch. Peaaegu kõik Võru statistilised näitajad olid kehvemad kui Selver/TalTechil: vastuvõtt 35, rünnak 40 protsent, blokiga teeniti kuus ja serviga kaks punkti (13 viga).

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp tõdes, et vastane sai oma asjadega paremini hakkama. «Kaks asja: nad surusid meid serviga nii ära, meile löödi 13 ässa. Teine asi meie oma rünnak, kus me jäime hätta. Nende rünnakuga suutsime me hakkama saada, meie blokk-kaitse toimis minu hinnangul. Aga meil polnud kannatlikkust, et oma rünnakut stabiilsena hoida, vaid tagusime blokki sisse. Rünnakuvigade arvus on suur vahe – meil 21 ja neil kaheksa, siit tulebki vahe sisse,» analüüsis juhendaja.

«Esimeses geimis suutsime mängida küll, aga edasi lasime nende mootori käima ja enam lahendusi ei leidnud. See on hetkel meie tase, eks ka sidemängijal oli esimene mäng pärast pausi. Nemad mängisid mängu teise poole väga hästi ja tasemevahe tuli seal välja,» lisas Lüütsepp.

Selver/TalTechi juhendaja Andres Toobal oli rahul, et meeskond suutis end hästi mobiliseerida. «Esimese geimi puhul oli võrreldes teistega erinevus selles, et nad said rasked pallid lahendatud ja see hoidis neid hästi mängus. Edasi saime blokiga need kohad kinni ja suutsime kaitses ja rünnakul paremaid lahendusi leida. Ja serv õnnestus muidugi hästi,» sõnas Toobal, kes kasutas diagonaalis Rauno Tamme.

«Selle põhjuseks on, et Oliver Orav ei ole diagonaalis sidega head klappi leidnud ja ta on nelja tsoonist rünnakul efektiivsem. Tamme toob platsile rohkem kindlust, teeb kaitses ja blokis rohkem tööd. Jan Markus Üprus on samuti valmis sekkuma, ta on trennis näidanud paremaid liigutusi, kui siin vahepeal oli. Tal tekkis vahepeal mingi mõõn, eks esimene aasta ka alles diagonaalründaja positsioonil ja see on mõistetav. Teame, et Tammelt punkte väga palju ei tule, aga tulevad targemad lahendused ja vajadusel Üprus tuleb ja aitab rohkem jõuga,» selgitas Toobal.