Karm hoop PSG-le: Neymari hooaeg on läbi

Neymar vigastas oma hüppeliigest 19. veebruaril liigamängus Lille’i vastu ja kuigi algselt loodeti, et ta väga pikalt väljas ei ole, siis nüüd selgus, et ta peab ikkagi minema operatsioonile, teatas tema koduklubi Pariisi Saint-Germain.

Kuigi mängija taastumisele on keeruline täpset ajaraami panna, siis klubi sõnul venib vigastuspaus kuni nelja kuu pikkuseks. See tähendab, et sisuliselt on Neymari jaoks tänavune hooaeg läbi.