M-Spordi sõitja selgitas, mida annab talle koostöö Tänakuga

Erinevalt Tänakust sõidab prantslane Ford Puma Rally1 autoga juba teist aastat, ent ta pole paljudel rallidel üldse varem osalenudki. Nõnda on ta selgelt M-Spordi tulevikulootus. 26-aastane rallisõitja on üha enam kogemust hankimas, et seda järgmistel aastatel enda kasuks töötama panna.

Tänavu on tal võimalus õppida Tänaku kõrvalt väga palju ning seda tunnistab prantslane ka ise. On ju tegemist ikkagi 2019. aasta maailmameistriga. «Kui sul on meeskonnas selline mees nagu Ott, siis see annab võimaluse end temaga võrrelda. Ma saan täpselt näha, kus ma võiksin kiirem olla ja mille kallal tööd teha. Temaga on väga huvitav koos töötada. Mõistagi õpin mina temalt palju enam kui vastupidi, sest tal pole vaja minult veel enda jaoks kõrva taha panna,» lausus Loubet intervjuus WRC Fanatixile.

Tänak on sel aastal korduvalt maininud, et auto juures on veel väga palju tööd teha. Ka Loubet nõustub sellega, sest ideaalsest autost on asi veel veidi kaugel. «Alati saab auto juures midagi teha, et seda perfektsemaks muuta. Minu arvates on meie auto üldiselt väga tugev ja tuleb lihtsalt mõnda detaili lihvida, et veelgi paremaks saada,» tõdes Loubet.