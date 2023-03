Väljakule pissinud jalgpallur sai punase kaardi

Itaalia väljaanne La Gazzetta dello Sport kirjutab, et Serie C-s ehk Itaalia tugevuselt kolmandal liigatasemel mängiv Bunino tegi väljaku kõrval sooja, et peagi platsile saada. Kohtumise 76. minutil kutsus teda loodus ning ta otsustas, et urineerib otse väljaku kõrval tühja tribüüni poole.