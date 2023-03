OTSEÜLEKANNE ⟩ Võru Barrus on pronksmedalitest ühe võidu kaugusel

Pronksiseeria kestab kolme võiduni ning Võru on praegu kohtumistega peal 2:0. Avamängus võitis Võru 3:0 (36:34, 25:20, 25:18). Võru resultatiivseim oli 18 punktiga (+11) Matthew Slivinski, 11 punkti (+4) lisas Rasmus Meius ja kümme (+1) John Hatch. Võru vastuvõtt oli 43 protsenti, rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokiga teeniti seitse ja serviga viis punkti (eksimusi kogunes servil 13).

Vastuvõtul oli parem Pärnu: 58 vs. 49 protsenti; rünnakuid realiseeris paremini Võru: 40 vs. 39 protsenti, blokis oli 12 vs. 11 parem Võru ja servil lõi Võru kuus ning Pärnu ühe ässa.