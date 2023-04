Mida Tänak Horvaatia MM-ralli peaproovist õppis?

Tänak osales väljaspool arvestust Rallye des Ardennes'il, et olla võimalikult hästi valmis veidi enam kui kahe nädala pärast toimuvaks Horvaatia MM-ralliks.

«Tegime nii palju kui suutsime. Me ei võistelnud, seega ei surunud me nii kõvasti. Hea, et saime seal osaleda. Saime lisakilometraaži asfaldil,» ütles Tänak, kes läbis Belgias 144,66 katsekilomeetrit.