Venemaa sporditäht otsustas kodumaa hüljata

Venemaa sporditäht andis ühismeedias teada, et soovib rahvusvahelisel areenil esindada Taani koondist. «Olen alustanud protsessi, et tulevikus esindada Taani koondist,» lausus Prosvirnova.

«Kui ma sooviksin Venemaa lipu alla jääda, siis olen sunnitud elama ja treenima Venemaal. See tähendaks, et peaksin elama lahus enda abikaasast Viktor Torupist. Pean tunnistama, et ma pole enam sellisteks asjadeks valmis ning ei soovi sääraseid ohverdusi teha,» lisas Prosvirnova, kes aastaid tagasi oleks suutnud veel selliselt elada.