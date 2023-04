VIDEO ⟩ Ott Tänak valmistus Horvaatias järgmiseks MM-etapiks

Kuigi järgmise autoralli MM-etapini Horvaatias on veel kaks nädalat aega, ei tähenda see, et sõitjad niisama käed rüpes istuksid. Ott Tänak ja Martin Järveojagi valavad praegu higi, et Ford Puma Rally1-auto järgmiseks ralliks parimasse asfaldiseadesse saada.