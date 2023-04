Andres Toobal esimesest tiitlist: Balti liiga eksimust me sellega ei parandanud, kuid ikkagi magus lõpp hooajale

Pealinnaklubi võitis avakohtumise 3:0 ning teise 3:1. Finaalseeria kolmas ja neljas kohtumine olid juba tasavägisemad, kuid kaldusid mõlemal puhul otsustavas geimis ikkagi Selver/TalTechile.

«Võit maitseb väga hästi. Praegu on täpsemalt raske öelda, sest selline mäng...» ei osanud juhendaja pärast rasket 25:22, 23:25, 23:25, 25:23, 15:13 võitu esimese hooga isegi sõnu leida.

«Enam paremat lõppu Eesti võrkpalli[hooajale] andis tahta. Selline atmosfäär, selline möll,» tunnustas juhendaja TalTechi spordihoonesse kogunenud 850 inimest.

«Me tahtsime [hooaja eel] saada kõikidesse finaalidesse. Ühte ei saanud, ühe kaotasime, aga nüüd, tähtsaima võitsime. Loomulikult ei paranda me sellega Balti liiga final four’ist eemale jäämist, aga kogu võistkonna jaoks oli see magus lõpp hooajale,» sõnas peatreener, kes tänas teleintervjuus nii toetavat pere kui ka platsil asja ära vormistanud hoolealuseid.

«Lõpuks tulime asjast ikkagi auga välja. Mehed näitasid, et kui nad vabanevad ja suudavad pinget mõnuga taluda, mitte minna närvi [siis asjad õnnestuvad]. Spordis peab ikkagi piire kompama ja stressisituatsioonis lahendusi leidma. Me terve hooaeg õppisime seda ja lõpuks tegime asju hästi,» lõpetas Toobal.

Kaotajate peatreener Alar Rikberg: «Loomulikult võib kaotuse täielikult peatreeneri kaela kirjutada või võib osaliselt kirjutada. Ka mängijatel on põhjust peeglisse vaadata ja mõistagi on põhjust vastast kiita. Võitis lõpuks see, kes enda hinge rohkem mängu jättis.»

Miks kaotas Bigbank finaalseeria aga koguni 0:4? «Sellepärast, et kahes esimeses mängus polnud me kuidagi valmis. Polnud olekut, võistkonda ega võitlust. Kolmas ja neljas mäng olid juba väga vinged viiegeimilised ja finaaliväärilised. Meeskonnad ei andnud alla, head pallivahetused ja kvaliteetne võrkpall. Kui muidu öeldakse, et finaalides ilusat mängu ei näe, siis kaks viimast mängu olid väga-väga head.»