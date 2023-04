Euroliigas särav Kotsar selgitas, miks Baskonia sobib talle kui rusikas silmaauku

Usutluses räägitakse näiteks Kotsari kasvuspurdist kui ka sellest, et kuigi aegade jooksul on Eurosarjas platsile saanud kõigest kaheksa eestlast, oli meie keskmängijal säärane luksus, et Baskoniasse siirdudes oli seal üks kaasmaalane Sander Raieste näol juba ees.

«Temast on olnud palju abi,» tunnustas Kotsar koondisekaaslast. «Sain temalt küsida kõike nii klubi, tiimikaaslaste, treenerimuudatuste kohta, kuigi selle viimase kohta mõistagi mitte nii palju. Lisaks veel, kuidas linn tundub, kuidas meeskond on ja muud sellist. Leian, et ta aitas mind selle [klubivahetuse] otsuse juures väga palju.»

Kui paljude jaoks on Kotsari õidepuhkemine olnud üllatus, siis tegelikult on see võrdlemisi loogiline, arvestades kui hästi tema ja Baskonia viljeletav mängustiil kokku sobivad.

«Mulle on alati meeldinud selline väikeklubi mentaliteet (underdog mentality - K.J.) ja võitlusvaim: mine lihtsalt väljakule, vahet pole kelle vastu, ja anna endast lihtsalt kõik. Võitle, ära anna alla,» selgitab Kotsar.

«Olen seda mentaliteeti kaua endaga kaasas kandnud ja see on midagi, mida näen selgelt ka klubi poolt. Klubi tahab, et nende mängijad, ja isegi treenerid, oleksid just sellised: töötaksid sihikindlalt edasi. Mina naudin seda väga ja see oli kahtlemata üks jõududest, mis mind siia tõmbas,» sõnab eestlane.

Kotsar on Euroliigas tänavu visanud keskmiselt 9,2 punkti mängus ja tema kahepunktivisete protsent (65,3) on liiga uustulnukatest paremuselt teine.

32st kohtumisest 26s algkoosseisu kuulunud debütant on Baskonia parim ründelauapallide noppija (52), jagab teist kohta üldistes lauapallides (137) ning kolmandat kohta nii vaheltlõigetes (25) kui ka viskeblokeeringutest (13).