Suri mängu ajal infarkti saanud treener. Kiirabi tuli, aga neil polnud arsti

Saalis viibinud medtöötaja ruttas kärmelt treeneri juurde ning nähes, et Destanovic oli meelemärkuseta, alustas kunstliku hingamisega. Samal ajal helistati kiirabisse. Kuigi brigaad jõudis sündmuspaika võrdlemisi ruttu, polnud neil kaasas arsti, vaid samuti ainult üks medtöötaja.

«Helistasime selle peale uuesti ja küsisime, miks nad saatsid sündmuspaigale kiirabi ilma arstita, kui telefonikõnes öeldi neile, et patsient on meelemärkuseta. Telefonitorusse vastati aga vihaselt, et neil pole lihtsalt arsti ja nii ongi,» vahendab Observator kohapeal tegutsenud tunnistajat.