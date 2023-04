26-aastane olümpiavõitja otsustas karjäärile ootamatult joone alla tõmmata

Kobayashi teatas suusahüppajakarjääri lõpetamisest Instragramis ja ütles, et otsib elus uusi väljakutseid. «Kaheksa aastat tundub pikk aeg, kuid see oli vaid väike hetk. Aeg oli tõeliselt rahuldust pakkuv. Selle aja jooksul kasvasin nii sportlasena kui ka inimesena,» kirjutas Kobayashi.

Kuigi postituse all on paljud küsinud, kas Kohayashi tõesti lõpetab karjääri, siis välismeedia on tõusva päikese maa suusahüppaja sportlastee lõpetamisest kirjutanud väga kindlas kõneviisis.