Rally Estonia muutub sel aastal natuke kiiremaks

Pühapäevane võistluspäev pakub kindlasti väga palju adrenaliini ning pühapäeva hommikul on kavas ka uus kiiruskatse nimega Karaski. Kindlasti on kõik rallifännid oodatud Leigo pealtvaatamisareenile, mis asub punktikatse finišis ning kus selgub ka WRC Rally Estonia 2023 võitja, kusjuures pealtvaatajatel on võimalik jälgida kogu autasustamise tseremooniat.

AREA tüüpi pealtvaatamisalad on mõeldud kõige autentsema rallielamuse saamiseks ning need asuvad adrenaliinirohketes kohtades, kus on võimalik võistlusautosid pikalt jälgida ning ei puudu ka kiired kurvid ja pikad hüpped. Toetudes eelmiste aastate kogemustele ja fännide tagasisidele on alad on pikaks tõmmatud, et saaks valida vaatamiseks ja kaasaelamiseks endale sobiva kurvi, hüppe või sirge. Näitena saab tuua Mustvee kiiruskatse, kus oleme kaks pealtvaatamisala ühendanud ja saanud selle kogupikkuseks 4 km.

Korraldajad on kindlad, et tänavusel aastal on pealtvaatamisalade võimalusi erinevaid ning iga rallifänn leiab enda jaoks kõige ägedamad paigad ning vingeima elamuse! Korraldaja paneb kõigile südamele, et rallit saab jälgida ettenähtud pealtvaatamisalades ning sellega väldime võimalust, et keegi satuks kogemata kohta, kus paneb ohtu nii enda, teised, kui ka ralli toimumise ohutuse.

Lisaks pealtvaatamisaladele on muudatus toimunud ka Eesti Rahvamuuseumi (ERM) territooriumil asuvas hoolduspargis, mille sissepääs on sel aastal pealtvaatajatele tasuta (va Raadi kiiruskatse) ning ühtlasi on hoolduspargi sisse toodud ka EXPO, kaubandus ja erinevad lisategevused.