Tänak: Ogier’ jätkamine oleks tiitliheitlusele parim lahendus

Tänak ja Ogier olid tiimikaaslased 2017. aastal, mil Ogier pärast Volkswageni sarjast lahkumist M-Spordi meeskonnaga liitus. Järgmisel aastal siirdus Tänak Toyotasse ning kuigi neist said rivaalid, siis on nende hea sõprus säilinud tänaseni.

Ogier on sel aastal osalenud kahel MM-etapil ning need mõlemad võitnud. Kui sõidetud on kolm etappi on prantslane MM-sarja liider. Tänak avaldas intervjuus DirtFishile, et temal oleks vaid hea meel, kui sel hooajal näeksime Ogier’d osalemas rohkematel MM-rallidel.

«On aus öelda, et ta pole kunagi [WRCst] lahkunud. Ma arvan, et ta on osalenud [peaaegu] igal rallil alates eelmise aasta lõpust. Okei, ta oli ilmselt kaval, et jättis Rootsi vahele, et saada Mehhikos hea stardipositsioon,» arutles Tänak.

Eestlane oli kindel, et kui Ogier jätkaks MM-sarjas suurema koormusega, võidaksid sellest kõik. «Kui ta jääb [WRC-sse], on see minu jaoks parim nii tiitliheitluse kui ka MM-sarja jaoks. Mul oleks muidugi hea meel, kui ta oleks meie teepuhastaja,» ei salanud Tänak, et MM-sarja liidrina tuleb Ogier’l rallide esimesel päeval tuhiseda kiiruskatsete starti esimesena.