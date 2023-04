Seitsme varba ja kaheksa sõrmega tennisist jõudis WTA-turniiril poolfinaali

Maailma edetabelis 817. kohal asuv Jones alistas veerandfinaalis kuuendana asetatud brasiillanna Laura Pigossi 6:4, 6:2. Jones on madalaimal edetabelikohal asuv WTA-tuuril poolfinaali jõudnud mängija pärast rumeenlannat Patricia Maria Tig'i, kes suutis sama kaugele jõuda 2019. aastal Bukarestis, kuulumata üldsegi edetabelisse.

Aastas vigastuspausi pidanud 22-aastane Jones pääses Bogota turniirile kaitstud edetabelikoha reegli alusel. Tema edu muudab eriliseks asjaolu, et arstid rääkisid talle ammu profispordi unistuse lootusetusest. WTA kodulehe teatel on geneetilise häirega sündinud Jonesil mõlemal käel neli sõrme ning paremal jalal kolm ja vasakul neli varvast.