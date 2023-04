Madridi Reali täht läks vastasele pärast mängu rusikatega kallale

Hispaania meedia kirjutab, et Valverde läks eilse kohtumise järel kallale Villareali jalgpallurile Alex Baenale ning lõi teda Santiago Bernabeu nimelise staadioni parklas Baenat näkku. Põhjuseks karm isiklik solvang.

Väidetavalt on Villarealil olemas juhtunust ka videotõestus ning politseid on asjast teavitatud. Valverdele lähedased allikad on samuti vahejuhtumi toimumist kinnitanud.

Kahe jalgpalluri tüli sai väidetavalt alguse jaanuaris, kui Real ja Villareal samuti kohtusid. Toona olevat Baena Valverdele öelnud: «Nuta nüüd, sest su poeg ei sünni.» Sellega vihjas ta loona levinud infole, et Valverde elukaaslasele Mina Boninole ennustati arstide poolt, et paari laps ei sünni elusalt. Õnneks ei läinud see ennustus täide.

Nii oligi Valverde Reali 2:3 kaotuse järel Baena üles otsinud ja öelnud talle: «Ütle mulle nüüd seda, mida sa ütlesid väljakul mu poja kohta.» Seejärel virutas ta vastasele piki nägu.